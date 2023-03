Cittadella-Palermo, Corini: “Questa squadra non muore mai”

Le dichiarazioni dell'allenatore rosanero al termine del match contro gli uomini di Gorini

PALERMO – Parola ad Eugenio Corini. L’allenatore del Palermo è intervenuto in mixed zone per commentare il rocambolesco pareggio, il quinto consecutivo, al “Tombolato” contro il Cittadella di Gorini:

“Piena consapevolezza del valore dell’avversario – ha esordito il tecnico – una partita come questa la prepari ma si sapeva che in ogni situazione entrambe le squadre potevano fare gol. Sul primo gol dobbiamo e possiamo lavorare meglio, abbiamo concesso troppo. Il calcio di rigore è un mezzo infortunio, il classico contrasto dove si arriva in ritardo e in quel momento poteva essere complicato reagire. I giocatori hanno lavorato bene, con ordine e qualità e abbiamo costruito le premesse con il calcio di rigore e abbiamo fatto un bellissimo gol alla fine del primo tempo”.

“Nel secondo tempo siamo passati in vantaggio – continua Corini – loro spingevano e la sensazione era che eravamo in equilibrio subendo poco. C’è grande rammarico perché su un cross concesso hanno trovato un grandissimo gol, questa spinta emotiva del recupero in un momento nel quale la vittoria manca da un po’ poteva creare le premesse per una giornata bellissima. E’ importante aver recuperato il risultato ma c’è il rammarico di non averla vinta”.

REAZIONE E PERCORSO

Una reazione importante da parte del Palermo che, sotto di due reti, è riuscito a recuperare il risultato sfiorando una rimonta completa che sarebbe stata clamorosa: “Questa squadra non muore mai, sappiamo reagire alle difficoltà perché anche gli avversari hanno qualità e intraprendenza e a volte le mettono in risalto. L’importante è rimanere sempre dentro la partita, lavorare con intensità, coraggio ed equilibrio e questo la squadra lo dimostra sempre. Oggi vincere sarebbe stato importante per certificare questo percorso, recuperare due gol in casa al Cittadella è oggettivamente molto complicato se si vanno a vedere i loro ultimi dieci campionati”.

“Sono passaggi importanti che fanno parte del nostro percorso di crescita – prosegue l’allenatore rosanero – a livello di prestazioni abbiamo una continuità importante ma è mancata la vittoria. Nelle ultime sei partite almeno in due occasioni meritavamo di vincere, non l’abbiamo fatto e stiamo cercando quella virgola che possa darci la spinta. Mi piacerebbe vedere lo stadio che ci accompagna venerdì sera contro il Modena, aiutarci a spingere perché abbiamo tutti voglia di tornare a vincere e abbiamo una grande occasione per farlo in casa nostra”.

PLAY-OFF E GRUPPO

I risultati delle ultime settimane non hanno allontanato il gruppo play-off, i rosanero tuttavia con qualche punto in più sarebbero stati pienamente dentro la zona spareggi promozione: “C’è grande rammarico perché potevamo essere pienamente dentro la zona play-off e anche con merito, dobbiamo cercare la famosa virgola per far sì che le prestazioni importanti si tramutino in vittorie. Dobbiamo continuare a lavorare, gli attaccanti devono perseverare e avere fiducia infatti oggi hanno fatto gol Di Mariano con una doppietta e Brunori e la vittoria arriverà presto”.

“Nessuno dei miei ragazzi è mai ai margini – conclude Corini in merito a chi finora ha giocato meno – ci sono momenti durante l’anno per infortunio o scelte nei quali qualche giocatore ciclicamente può soffrire ma li allineiamo tutti nella stessa maniera. Dipende dal loro atteggiamento, sullo standard elevato che abbiamo creato a livello di prestazioni ci stiamo arrivando tutti e il premio è questo perché poi i giocatori possono scendere in campo e dimostrare il proprio valore”.