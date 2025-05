Cittadini (Aiop): “Bene il governo sulle prestazioni di alta complessità”

Le parole della presidente dell'associazione dell'ospedalità privata in Sicilia

PALERMO – “Accogliamo con favore la decisione del governo di trovare una copertura economica per le prestazioni sanitarie di alta complessità erogate nel 2023 dalle strutture di diritto privato del sistema sanitario regionale. È un segnale di responsabilità istituzionale che riconosce il valore dell’attività erogata dalle nostre strutture all’interno del sistema sanitario regionale”.

Lo dice Barbara Cittadini, presidente dell’associazione dell’ospedalità privata in Sicilia, commentando le parole del presidente della Regione, Renato Schifani, e dell’assessore alla Salute, Daniela Faraoni.

“Le nostre strutture – prosegue Cittadini – hanno assicurato prestazioni sanitarie complesse, avendo come obiettivo quello di dare una risposta di qualità ai bisogni dei siciliani. L’intervento della Regione restituisce serenità a quelle strutture sanitarie che hanno operato nel 2023 nel rispetto di un decreto regionale finalizzato ad incrementare le prestazioni di alta complessità in Sicilia, per ridurre la mobilità passiva regionale, e rappresenta un viatico per una programmazione sanitaria prospettica in piena sinergia istituzionale nell’interesse esclusivo dei pazienti”.

“Sono convinta – aggiunge – che soltanto con una piena integrazione tra le strutture di diritto pubblico e quelle di diritto privato, che rappresentano una realtà di qualità, prossimità e innovazione, si potranno garantire tutti i servizi e le prestazioni necessari per dare una risposta puntuale alla domanda di salute dei siciliani. Continueremo con l’Assessorato il confronto costruttivo, che ha sempre caratterizzato il rapporto istituzionale, che consentirà di collaborare in uno spirito di condivisione di obiettivi comuni nell’interesse del sistema”.