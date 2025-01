Sanità, Cittadini: “Con le nuove tariffe in Sicilia sarà un disastro”

La presidente di Aiop Sicilia non ha dubbi sul nuovo nomenclatore: i rischi

PALERMO – “In Sicilia sarà un disastro, le strutture che erogano prestazioni specialistiche si troveranno con una tariffa al di sotto dei costi di produzione. Le aziende sanitarie rischiano il fallimento”. Barbara Cittadini, presidente di Aiop Sicilia, non ha dubbi sul nuovo nomenclatore tariffario, il documento, contenuto nel decreto del ministero della Salute, che identifica i corrispettivi a carico del servizio sanitario nazionale.

I conti non tornano per le aziende sanitarie private e pubbliche. L’intervista.

Facciamo un passo indietro, come nasce il nuovo nomenclatore tariffario?

“Il vecchio tariffario doveva essere revisionato da anni, come prevede la legge, le tariffe erano ferme e non c’erano i nuovi Lea. Il ministro della Salute ha deciso di riattivare una commissione fatta prevalentemente da tecnici e funzionari ministeriali, nessuno dei privati convenzionati ne ha fatto parte. Siamo stati ascoltati dopo l’istanza delle associazioni di categoria, ma a tariffario già stabilito”.

Quindi non c’è stata una concertazione preventiva?

“No, nessuna concertazione, non sono stati seguiti i criteri per stabilire le tariffe, che dovrebbero remunerare tutte le voci del costo di una prestazione”.

Di cosa bisognava tenere conto?

“Di tutte le voci, le risorse umane, i costi energetici, l’inflazione, tutto quello che serve a un’azienda per produrre una prestazione, che sia radiologica o di un laboratorio d’analisi, una fecondazione assistita, una cataratta, il costo del cristallino. C’è stato un incremento sensibile di tutte le materie prime e il nuovo tariffario non ne ha tenuto conto”.

E quindi gli importi previsti non copriranno i costi sostenuti dalle aziende sanitarie?

“No, né è stata adottata la procedura di un tavolo che faccia una valutazione econometrica delle prestazioni. Hanno varato un tariffario pressoché sovrapponibile a quello che era stato bloccato e hanno detto che le Regioni in equilibrio finanziario possono aumentare le tariffe”.

Dal punto di vista pratico cosa succederà in Sicilia?

“Un disastro, le strutture che erogano prestazioni specialistiche si troveranno con una tariffa al di sotto dei costi di produzione, vale per tutta l’Italia”.

Quali sono le conseguenze?

“La protesta di tutte le categorie che si sono unite manifestando il disappunto rispetto a un tariffario che non consente al pubblico e al privato di erogare le prestazioni. Le aziende sanitarie rischiano il fallimento”.

C’è anche la matassa dei provvedimenti amministrativi

“Alquanto bizzarri, un Tar dà una sospensiva il 30, il Consiglio di stato non si esprime e poi lo stesso Tar poco dopo ritira la sospensiva”.

C’è una camera di consiglio tra un mese…

“Sono stati fatti i ricorsi da tutti coloro che erogano prestazioni specialistiche, tutta la radiologia, la laboratoristica, le prestazioni come la fecondazione assistita che necessitano di ricoveri ordinari. Il 28 gennaio si esprimerà il Tar sul decreto, nel frattempo i ricorsi andranno avanti”.

La politica cosa vi ha risposto?

“Quella nazionale un nulla di fatto. Hanno detto che lo avrebbero manutenzionato nel 2025, con un processo un po’ irrazionale. C’era il tempo per sviluppare un ragionamento corretto, che non è stato fatto”.

Quali saranno le prossime mosse?

“Aspettiamo la sentenza del Tar, speriamo che ci dia ragione e che la politica intervenga, diversamente le aziende non saranno in grado di erogare le prestazioni sottocosto”.

