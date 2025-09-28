Claudio Di Mari, lo stilista catanese si è sposato nella sua Sicilia – FOTO

Il designer ha detto sì a Carlentini, in provincia di Siracusa

Claudio Di Mari si è sposato. Sabato 27 settembre lo stilista catanese, punto di riferimento di tantissime donne che scelgono le sue creazioni per andare a nozze, ha detto sì ad Angelica Rannone. La cerimonia si è svolta a Villa Nunziatina, a Carlentini, in provincia di Siracusa.

A postare una foto dell’evento sui social è stato uno degli invitati, lo stylist siciliano Luciano Aristide Russo. “Auguri amici”, ha scritto tra le Instagram Stories.

Claudio Di Mari, la proposta di matrimonio a Natale

La proposta di matrimonio era arrivata a fine 2024. Lo scorso Natale il designer siciliano si era inginocchiato davanti alla sua futura moglie donandole un anello. Quindi aveva condiviso le foto sui social. “Ha detto sì”, aveva svelato nella caption.

I mesi successivi erano stati particolarmente intensi per Claudio Di Mari. Nel bel mezzo dei preparativi delle sue nozze, lo stilista aveva presentato alla Barcelona Bridal Fashion Week la collezione sposa 2026, chiamata Angelica e ispirata alla sua musa e futura moglie e a “Il Gattopardo”.

Claudio Di Mari e Angelica Rannone (Foto Instagram)

Chi è Claudio Di Mari

Claudio Di Mari è nato a Catania nel 1987. Cresciuto in un ambiente immerso nell’eleganza sartoriale — la madre infatti gestisce due atelier di abiti da sposa in Sicilia — fin da bambino ha respirato il mondo dei tessuti, dei ricami e delle confezioni raffinate.

Dopo il diploma, si è perfezionato all’Istituto Marangoni di Milano, specializzandosi come fashion designer e tornando poi nella sua città natale, dove ha fondato l’Accademia Alta Moda con l’obiettivo di formare nuovi talenti nel Sud Italia.

Lo stile del designer catanese unisce il rigore delle linee sartoriali con l’eleganza dei pizzi, dei drappeggi e degli elementi trasformabili, cercando ispirazione nella tradizione e nei motivi siciliani.

Le clienti vip del designer catanese

Nel 2013, quando muoveva i primi passi nel mondo della moda, Claudio Di Mari propose tre bozzetti a Beleen Rodriguez per il suo matrimonio con Stefano De Martino. Alla fine, la showgirl argentina scelse un altro stilista siciliano, Daniele Carlotta, ma quell’episodio segnò solo l’inizio della rapida scalata di Di Mari.

Negli anni, il creativo etneo è diventato punto di riferimento per volti noti dello spettacolo e dello sport. Tra le sue muse spicca Diletta Leotta, con la quale condivide le origini siciliane.

Claudio Di Mari ha firmato diverse creazioni indossate dalla conduttrice in occasioni private e mondane, come le feste di compleanno ed era tra gli invitati al suo matrimonio con Loris Karius. Un anno fa, ha realizzato l’abito da sposa di Alberta Santuccio, spadista della nazionale italiana di scherma.