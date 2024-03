Clienti razzisti in un agriturismo, Pd trapanese “solidale” con Amza

La nota del segretario Venuti e della presidente Villabuona

TRAPANI – “Non avremmo mai pensato di dover scrivere un comunicato stampa di solidarietà nei confronti di un lavoratore, discriminato a causa del colore della pelle, ma nell’Italia dei nazionalisti, dove la narrazione quotidiana parla di sostituzione etnica e i rappresentanti del governo protestano contro le scuole che chiudono per festeggiare la fine del Ramadan, fomentando le paure dei cittadini, succede anche questo”. Lo dicono Domenico Venuti, segretario provinciale del Pd di Trapani, e Valentina Villabuona, presidente dell’Assemblea provinciale, sul caso sollevato dai gestori di un agriturismo.

“Piena solidarietà ad Amza”

“Apprendere dalla pagina Facebook dell’Agriturismo Vultaggio che alcuni clienti hanno rifiutato di essere serviti da un cameriere camerunense ci indigna e preoccupa – aggiungono Venuti e Villabuona -. Esprimiamo la piena solidarietà e vicinanza delle democratiche e dei democratici ad Amza e ci complimentiamo per le parole chiare e nette con i gestori del locale. Non possiamo, tuttavia, non sottolineare come dietro l’aumento di questi casi di razzismo, che si registrano in tutto il paese, ci sia una chiara responsabilità politica da parte della destra che criminalizza i migranti – concludono Venuti e Villabuona -. Continueremo ad indirizzare le nostre proposte politiche verso l’accoglienza e l’integrazione, perché è nelle differenze culturali che cresce il nostro paese”,” concludono Venuti e Villabuona”.

