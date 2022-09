Clima: sciopero degli studenti anche a Palermo, corteo in centro

Manifestazione anche contro alternanza scuola-lavoro

PALERMO – Anche a Palermo gli studenti hanno protestato, attraversato le strade del centro, da piazza Verdi a piazza Indipendenza, dove si trova il palazzo della Regione, partecipando allo sciopero globale per il clima. La manifestazione è stata organizzata dal coordinamento Studenti palermitani e dal collettivo di Ecologia politica Palermo.

“Fine del mese e fine del mondo sono la stessa lotta” è stato lo slogan dei manifestanti che contestano anche l’alternanza scuola-lavoro. “Durante questa estate abbiamo avuto un duro assaggio della catastrofe climatica a cui stiamo andando incontro – afferma Nicoletta Sanfratello, rappresentante d’istituto dell’Umberto I -. per quanto ognuno tenti di trovare la sua singolare soluzione al problema, dal ritorno al nucleare all’autoproduzione di gas, tutti sembrano essere d’accordo su un tema: è tempo per tutti di stringere la cinghia e fare sacrifici per riuscire ad arrivare alla fine del mese. E mentre i politici continuano con le loro false promesse prima delle elezioni e le multinazionali continuano a fare profitti, le nostre bollette arrivano alle stelle”.

“Oggi si scende in piazza anche per Giuliano, studente morto qualche giorno fa in alternanza scuola-lavoro – spiega Giorgio Caruso, rappresentante del liceo scientifico Einstein – i responsabili che hanno provocato la morte di Giuliano, e degli altri studenti prima di lui, sono gli stessi che perpetrano il tipo di società e di lavoro che ci stanno portando verso il collasso eco-climatico. Va estirpato questo sistema di valori marcio, dalle sue fondamenta, a partire dai luoghi in cui si formano i giovani. Oggi scendiamo in piazza per questo, per altro, per tutto”