Clio Alessi e gli scacchi, la giovane palermitana nella Top Ten mondiale

Campionati Mondiali Giovanili di Scacchi Rapid & Blitz 2025: cosa è accaduto

PALERMO – Clio Alessi tra le Top Ten del Mondo: orgoglio palermitano ai Campionati Mondiali Rapid & Blitz 2025: 433 giocatori, 48 paesi. Una sola italiana e il suo nome è Clio Alessi.

Clio Alessi nella top ten mondiale

Ai Campionati Mondiali Giovanili di Scacchi Rapid & Blitz 2025, Clio Alessi ha portato in alto il nome dell’Italia come nessun altro prima di lei. Nella categoria Under 12 Femminile, è riuscita nell’impresa di classificarsi ottava nel Rapid e settima nel Blitz, centrando due piazzamenti tra le Top Ten mondiali. Un risultato mai raggiunto da nessun giovane italiano, maschio o femmina, in una competizione di questo livello.

In mezzo a giocatori provenienti da 48 nazioni, Clio è stata l’unica italiana nella sua categoria — e ha saputo farsi notare per il talento, la tenacia e la qualità del suo gioco.

Il torneo, ad altissimo livello tecnico, ha messo alla prova i giovani più promettenti del mondo. Clio ha affrontato avversarie esperte, spesso già titolate, giocando partite intense, profonde e cariche di tensione. Ma ha saputo tenere testa a tutte, dimostrando un livello di maturità e freddezza agonistica sorprendente per la sua età.

Giovane con grandi capacità

Giocatrice dallo stile tattico e creativo, Clio ha mostrato grande capacità di adattamento ai ritmi veloci del Rapid e Blitz, pur essendo per formazione orientata al gioco classico. Ha reagito con forza a momenti di difficoltà e ha chiuso il torneo con grande determinazione e carattere.

Il suo risultato dà prestigio non solo a lei, ma a tutto il movimento scacchistico italiano. Vedere la bandiera italiana tra le più alte del mondo, grazie a una giovane così determinata, è stato un momento di orgoglio per tutti.

Clio Alessi, palermitana, è oggi simbolo di talento, forza e visione. Un orgoglio per la Sicilia e per tutta l’Italia. E il suo viaggio è appena cominciato.