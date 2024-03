Cocaina e ricetrasmittenti in via Capo Passero: arrestato un 18enne

L’arresto dei carabinieri di Fontanarossa

CATANIA – Appena arrivano i carabinieri, gli segnalano per radio la loro presenza, ma era già troppo tardi. I militari avevano assistito alla cessione di una dose di stupefacenti e hanno scoperto che lui, un 18enne, in via Capo Passero vendeva tre tipi di droga diversi: marijuana, cocaina e crack. L’arresto è stato eseguito dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Fontanarossa.

Proprio durante un servizio di osservazione a distanza in modalità “discreta”, lo hanno visto parlare con una ricetrasmittente, di quelle solitamente adoperate dalle vedette nelle zone di spaccio. Poco dopo gli si è accostata un’utilitaria. Il conducente gli ha passato una banconota e lui, intascato il denaro, ha prelevato dall’interno di un borsello nero indossato a tracolla, un involucro e glielo ha ceduto.

La cattura

Lo scambio successivo è stato bloccato dai carabinieri. Nella sua tracolla sono state rinvenute 24 dosi di cocaina, 28 di marijuana e 8 di crack.In tasca,300 euro ritenuti il provento della droga. Il ragazzo è stato arrestato.