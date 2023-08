Cocaina in pietra sotto il sedile: due arresti in via Zia Lisa

L’operazione nel corso di un servizio della Squadra Lupi

1' DI LETTURA

CATANIA – I carabinieri della squadra Lupi li fermano per un controllo in via Zia Lisa e scoprono una pietra di cocaina. Pesava 60 grammi ed era nascosta sotto il sedile. Per questo due pregiudicati di 55 e 57 anni, di cui non sono state rese note le generalità, sono stati arrestati e posti ai domiciliari.

L’arresto è stato svolto come detto dalla squadra speciale del nucleo investigativo dai carabinieri di Catania. E’ accaduto ieri nella tarda serata. I Lupi hanno intercettato una Smart for two bianca in transito. A bordo c’erano i due, che si sarebbero subito innervositi. A quel punto è scattata la perquisizione del veicolo.

La pietra come detto era sotto il sedile. Era in un sacchettino di cellophane con la scritta “50”. In realtà i grammi erano 60 e secondo i militari, lavorandola, quella pietrCa avrebbe potuto fruttare somme “ingenti”. Ovviamente è stata sequestrata e inviata ai laboratori.