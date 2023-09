Catania, sorpreso con 5 chili di cocaina: un arresto della polizia

Blitz nell'area dei Villaggi della Playa

1' DI LETTURA

CATANIA – Blitz antidroga delle Volanti in una palazzina della Playa di Catania. I poliziotti scoprono quasi cinque chili di cocaina nascosti nella camera da letto. È avvenuto sabato notte. Gli agenti hanno arrestato un presunto spacciatore.

L’accusa, per l’appunto, è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto è emerso, i poliziotti stavano transitando dai villaggi della Playa e hanno notato i movimenti di diverse persone. Erano tutti attorno a una palazzina dentro il villaggio Ippocampo di mare.

L’arrestato non ha precedenti

Così hanno individuato il luogo esatto e hanno fatto scattare la perquisizione, basata sul sospetto di rinvenire della droga. Dentro hanno identificato cinque persone, tra cui il proprietario, un incensurato di 27 anni. In camera da letto, 5 panetti di cocaina, del peso di circa 900 grammi ciascuno, quattro buste contenenti altra polvere bianca.

Il peso complessivo è di 4 chili e ottocento grammi. C’era inoltre vario materiale idoneo per il confezionamento dello stupefacente. Per questo l’uomo è stato portato in Questura e arrestato, ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.