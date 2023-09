Codice dei contratti pubblici, un corso Ance Palermo per i tecnici comunali

L'iniziativa dell'Associazione costruttori del capoluogo al via il 18 settembre

PALERMO – Un corso di aggiornamento sul nuovo codice dei contratti pubblici dedicato ai tecnici comunali. Ad organizzarlo è Ance Palermo in collaborazione con Panormedil-Cpt e con PwC TLS, uno dei principali studi di consulenza legale e tributaria in Italia.

Il corso, suddiviso in tre giornate, inizierà lunedì 18 settembre a partire dalle 9.30, nella sala conferenze dell’associazione, in Foro Umberto I n.21, è rivolto ai tecnici degli uffici di Rigenerazione urbana e Centro storico del Comune di Palermo ma sarà aperto anche a tutte imprese che fanno parte del sistema Ance.

“Dal primo luglio è in vigore il nuovo codice dei contratti pubblici – spiega il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi – e in assenza di fondi propri da destinare all’aggiornamento del personale tecnico, il Comune ci ha chiesto una mano per affrontare tutte le novità contenute nella riforma. Che i tecnici comunali siano al passo con le riforme è fondamentale, così abbiamo organizzato questa giornata di aggiornamento presso la nostra sede, in modo da dare agli uffici comunali tutti gli strumenti per potere lavorare”.

Durante il corso si parlerà delle procedure di scelta del contraente, delle procedure sotto-soglia, della gestione della gara, dei requisiti per l’esecuzione dell’appalto, di individuazione, nomina e compiti del responsabile unico del procedimento.