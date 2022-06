Coinvolto nell’operazione ‘game over’: confisca da 300mila euro

Si tratta di 12 rapporti finanziari, tra cui conti correnti, polizze vita e fondi di investimento, in più una vettura

PARTINICO (PA) – La polizia di Stato ha dato esecuzione al provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione, su proposta del questore di Palermo Leopoldo Laricchia, con il quale è stato disposto la confisca dei beni per 300 mila euro a Gerardo Antonio Orvieto Guagliardo, nato a Partinico, 40 anni.

Orvieto Guagliardo era stato coinvolto nelle indagini della squadra mobile di Palermo nell’operazione “Game Over” sugli interessi della mafia nella gestione delle sale da gioco e sale scommesse nel territorio.

A febbraio del 2018 Orvieto Guagliardo è stato arrestato su ordinanza del gip accusato di associazione mafiosa. Secondo gli investigatori cercava di controllare le scommesse cercando di contrastare un altro gruppo molto forte a Partinico.

A novembre dl 2019 Orvieto Guagliardo è stato condannato in primo grado a 8 anni e 8 mesi di reclusione. In appello a luglio del 2021 la pena è stata leggermente ridotta a 8 anni e un mese di reclusione. Era caduto il reato di intestazione fittizia. Sono scattate le indagini sul patrimonio dell’uomo ed è stato disposto la confisca dei beni che consistono in 12 rapporti finanziari tra cui conti correnti, polizze vita e fondi di investimento, e una autovettura Bmw X6. Con lo stesso provvedimento di confisca è stata applicata a Orvieto Gagliarfo la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di anni due.