 Colpi di pistola a Catania, altre due sparatorie nella notte
Trovati bossoli a Librino, colpito un negozio all'Antico Corso
IL FATTO
CATANIA – Si continua a sparare a Catania. Nella notte sono stati registrati altri due episodi in altrettanti quartieri della città. Agenti delle Volanti della Questura sono intervenuti in viale Bummacaro, nel popoloso rione Librino, dopo la segnalazione di una sparatoria alla sala operativa.

Sul posto la polizia, intervenuta anche con la Scientifica, ha trovato quattro bossoli. Nello stesso rione tre giorni fa erano stati trovati più di 15 bossoli sui tetti di alcuni garage.

In via Plebiscito, nello storico quartiere Antico Corso, la notte scorsa sono stati esplosi colpi di pistola contro un negozio di abbigliamento. Sul posto, dopo segnalazioni al 112, sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile del comando provinciale. 

