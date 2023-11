Colpita da un attrezzo mentre attende la Tac: rischia di perdere un occhio

Alcuni operai stavano effettuando lavori di montaggio di infissi

PALERMO – Era in attesa di sottoporsi a una esame all’Angio Tac di un laboratorio che si trova nel piano inferiore della clinica Noto-Pasqualino. Alcuni operai stavano effettuando dei lavori di montaggio di infissi quando un attrezzo è caduto centrandola in pieno volto.

La dinamica

L’impatto le ha provocato due fratture e il distacco del cristallino dell’occhio sinistro da cui potrebbe anche non vederci più. È successo in via Dante, a Palermo ad palermitana di 58 anni che è rimasta ferita nel corso dei lavori di installazione di verande e infissi. La donna è stata trasferita al Civico e sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica.

Interviene la clinica

“Con riferimento al sinistro – fanno sapere dalla clinica – si precisa che la Casa di Cura Noto-Pasqualino è totalmente estranea all’accaduto poiché l’incidente è riferibile alla attività di una ditta esterna incaricata dalla proprietaria dell’edificio (la Casa di Cura Noto-Pasqualino è solo affittuaria dei locali) per la sostituzione di un infisso posto al piano terra dell’immobile. La direzione è comunque dispiaciuta per quanto accaduto e si augura una pronta guarigione della signora”.