Colpito a bastonate e poi accoltellato, lite finisce nel sangue

Drammatico epilogo

1' DI LETTURA

SANTA MARGHERITA LIGURE (GENOVA) – Colpito a bastonate e poi ucciso a coltellate. Questa la ricostruzione fatta dai carabinieri di Santa Margherita Ligure rispetto all’omicidio di Alessio Grana, 35enne assassinato nella cittadina in provincia di Genova sabato sera dal vicino di casa.

Lite per questioni condominiali

Alla base dell’omicidio ci sarebbero questioni condominiali. Sul posto è arrivato il personale medico del 118, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. L’aggressore è stato medicato in ospedale a Lavagna per le ferite riportate nella colluttazione avvenuta prima dei colpi mortali.

La dinamica dell’omicidio

La vittima si sarebbe presentata alla porta del vicino, 58enne, e forse sotto effetto di stupefacenti o alcol lo ha aggredito. A quel punto il 58enne ha risposto. È stato lui stesso a chiamare i soccorsi. Dopo essere stato medicato in ospedale a Lavagna è stato portato in caserma dove, assistito dal suo avvocato, Claudio Zadra, è stato interrogato e poi arrestato per omicidio.