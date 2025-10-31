Colpo in una libreria: il registratore di cassa trovato in strada

Nel mirino dei ladri un negozio di via Brasa

PALERMO – Ladri ancora in azione a Palermo. I malviventi hanno colpito nella notte in via Brasa, a pochi metri dalla cittadella universitaria. Hanno preso di mira la libreria-cartoleria Vaccaro, molto conosciuta in zona perché frequentata da tanti studenti e residenti.

Il furto e la fuga

In base a quanto ricostruito, i ladri hanno prima manomesso il catenaccio della porta di legno dell’attività, poi sono riusciti a fare irruzione nel negozio. Una volta dentro, si sono impossessati di diversi articoli di cancelleria e hanno portato via anche il registratore di cassa: all’interno un magro bottino di circa cinquanta euro.

Il registratore di cassa trovato per strada

La cassa è stata ritrovata in strada, al centro della carreggiata di via Ernesto Basile, a distanza di pochi metri dalla libreria. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivate le volanti della polizia. In corso le indagini per risalire agli autori del furto, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere che potrebbero avere immortalato i ladri in azione.