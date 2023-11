Comiso, estorsione al compagno: arrestata

Arrestata una donna di 66 anni

COMISO (RAGUSA) – La polizia di Stato ha arrestato una donna di 66 anni che deve espiare una pena detentiva ai domiciliari per estorsione nei confronti del compagno di 72 anni per lungo tempo circuito e successivamente minacciato con l’unico intento di estorcergli del denaro. La donna, che era stata arrestata nel 2013, era stata affidata in prova ai servizi sociali ed era stata denunciata per furto nel luglio scorso. L’autorità giudiziaria ha revocato il provvedimento di affidamento ai Servizi Sociali, adottandone uno maggiormente afflittivo, in base all’informativa della Polizia di Stato di Comiso sulla condotta, le conoscenze e le frequentazioni con pregiudicati, la sua indole alla commissione di reati ripetuti dopo il suo arresto, la mancanza di un lavoro necessario per il suo sostentamento.