Comiso, il padre minaccia la figlia: allontanato da casa

La giovane lo ha denunciato

COMISO (RAGUSA) – I carabinieri di Comiso, lo scorso 10 dicembre, sono intervenuti a seguito di segnalazione pervenuta alla centrale operativa per una lite in famiglia.

Giunti sul posto, i militari hanno raccolto le dichiarazioni della segnalante apprendendo che il padre aveva realizzato, nella stessa giornata, una serie di comportamenti vessatori e minacciosi nei confronti della figlia arrivando a minacciarla di incendiare la sua autovettura. I carabinieri hanno rinvenuto sul luogo della lite una tanica contenente liquido infiammabile che sottoponevano a sequestro.

Le dichiarazioni della vittima sulle condotte del padre sono confluite successivamente nell’atto formale di denuncia-querela con immediata comunicazione alla Procura della Repubblica del Tribunale di Ragusa.

I carabinieri, dalla valutazione degli elementi raccolti, e ritenendo sussistere grave ed attuale pericolo per la figlia, hanno dapprima proceduto a rintracciare l’uomo, comisano del ’62, per poi procedere nei suoi confronti ad eseguire la misura precautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare in accordo con l’Autorità Giudiziaria.