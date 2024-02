Comiso, vince il concorso al comune: la sindaca è la sua ex professoressa

Novità nell'ufficio avvocatura

COMISO (RAGUSA) – Il comune di Comiso avrà l’ufficio Avvocatura. Dal prossimo 5 febbraio, si insedia il nuovo avvocato del comune. Serena Meli, 29 anni, è la vincitrice del concorso indetto dal comune nel novembre 2022 e che, a fine dello scorso anno, ha portato all’espletamento delle prove. Al concorso presentarono la richiesta 64 persone, ma a sorpresa solo 15 si presentarono per la prova scritta e cinque tra questi la superarono e affrontarono la prova orale, a fine dicembre 2023. Serena Meli, la più giovane tra i concorrenti, è risultata vincitrice. Questa mattina ha firmato il contratto e da lunedì sarà in servizio. Sarà affiancata da due dipendenti, finora in servizio all’ufficio affari legali e che ora transiteranno all’Avvocatura. L’istituzione dell’avvocatura consentirà un notevole risparmio di costi per il comune e consentirà di supportare l’azione amministrativa. L’avvocato è un’ex alunna del sindaco Maria Rita Schembari, che insegnava fino a cinque nani fa nel liceo classico Giosuè Carducci. “Prof e alunna si ritrovano allora, in nuova veste, all’interno del palazzo municipale”.