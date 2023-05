Comizio Meloni su Rai News, domani la vicenda in commissione di vigilanza

Dopo la diretta dell'intervento a sostegno del candidato sindaco di Catania

ROMA – Potrebbe approdare domani in Commissione di Vigilanza la vicenda del comizio organizzato dal centrodestra a sostegno del candidato sindaco di Catania andato in onda in diretta venerdì scorso su Rainews e finito nel mirino dell’opposizione.

La presidente della bicamerale Barbara Floridia ha convocato – secondo quanto si apprende – l’ufficio di presidenza alle 8.45 per calendarizzare le audizioni sul contratto di servizio, ma i commissari potranno sollevare il tema del comizio andato in onda ed eventualmente chiedere l’audizione del direttore della rete all news Paolo Petrecca.

Sabato scorso Floridia aveva annunciato che la Commissione avrebbe valutato “con estrema attenzione questo caso per tutti i profili di competenza”, spiegando che “si potrebbe profilare una violazione importante della par condicio e del pluralismo”.