Commercio, boom di richieste alla Regione: 260 domande per 50 milioni

Schifani: “Valuteremo l’aumento delle risorse disponibili”

PALERMO – Sono già 260 le domande presentate a Irfis FinSicilia nell’ambito delle misure regionali dedicate al commercio, per una richiesta complessiva di finanziamenti superiore ai 50 milioni di euro. Un dato che supera ampiamente la dotazione iniziale di circa 13,5 milioni di euro prevista dalla Regione Siciliana.

Le agevolazioni, promosse dal governo regionale attraverso l’assessorato dell’Economia e gestite da Irfis nell’ambito del Fondo Sicilia, sono diventate operative lo scorso 5 maggio con l’apertura della piattaforma telematica per la presentazione delle istanze.

“La risposta delle aziende conferma la validità degli strumenti messi in campo dal mio governo per sostenere gli investimenti di un comparto essenziale dell’economia siciliana”, afferma il presidente della Regione, Renato Schifani.

“Per questo, in sede di variazione di bilancio valuteremo la possibilità di incrementare il budget disponibile, considerato il boom di richieste. Interpretare le esigenze delle imprese è fondamentale per indirizzare le scelte dell’amministrazione verso un utilizzo delle risorse funzionale allo sviluppo e all’innovazione”.

Le risorse utilizzate derivano dai rientri del Piano di sviluppo e coesione 2014-2020 confluiti nel Fondo Sicilia.

La misura si articola in due linee di intervento. La prima sostiene gli investimenti delle imprese commerciali attraverso finanziamenti agevolati destinati all’ammodernamento delle attività, all’innovazione e alla crescita aziendale. Sono previsti interventi fino a 400 mila euro per le imprese già operative e fino a 200 mila euro per le start-up, con una durata massima di 15 anni.

La seconda linea è dedicata invece al capitale circolante e consente di ottenere finanziamenti fino a 200 mila euro per sostenere il fabbisogno finanziario legato alla gestione corrente dell’impresa.

Le agevolazioni sono rivolte alle micro, piccole e medie imprese del commercio all’ingrosso e al dettaglio con sede operativa in Sicilia.