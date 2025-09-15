Como-Genoa 1-1, Ekuban risponde a Paz

COMO (ITALPRESS) – Finisce 1-1 il posticipo della terza giornata tra Como e Genoa, al gol di Nico Paz ha risposto la rete in pieno recupero di Ekuban: un punto a testa, la squadra di Fabregas spreca una grossa occasione, nel prossimo turno ci sarà la trasferta in casa della Fiorentina. Secondo punto per il Genoa: il Grifone affronterà il Bologna nella quarta giornata di Serie A.

La gara è iniziata col solito ritmo infernale imposto dai padroni di casa, il 4-2-3-1 pensato da Fabregas ha avvolto un Genoa in difficoltà soprattutto nella costruzione del gioco. Alla prima occasione utile i lariani hanno trovato la rete con Nico Paz, al 13′ il trequartista si è inventato una conclusione dalla distanza che ha beffato Leali. La reazione dei rossoblù è arrivata nel giro di pochi minuti, ma alla mezz’ora Morata si è divorato una chance incredibile: il contropiede orchestrato da Kuhn ha spaccato in due la difesa ospite, ma lo stesso Leali ha neutralizzato il primo tiro, sulla respinta Morata – nonostante la porta spalancata – ha calciato a lato. La risposta della squadra di Vieira è stata immediata, ma Masini e compagni non sono riusciti a ribadire in rete la tripla occasione.

Nel secondo tempo il Como è tornato a giocare su ritmi elevati, l’unica pecca per la squadra di Fabregas è stata quella di non chiudere la gara. L’inerzia è stata completamente ribaltata nel finale, Ramon è stato espulso per un intervento su Messias, al 47′ Ekuban – dopo una clamorosa mischia in area -, ha trovato la rete del pareggio. Il Genoa ha tentato anche l’incredibile sorpasso, ancora Ekuban ha avuto la palla dell’1-2, ma i lariani sono riusciti a strappare un buon pareggio considerato l’uomo in meno. Prima rete in campionato per i rossoblù, primo pareggio per il Como dopo la vittoria contro la Lazio e il ko di Bologna.

– foto IPA Agency –

