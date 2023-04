Sono 23 i partenti per la trasferta di lunedì 1 maggio

1' DI LETTURA

PALERMO – Eugenio Corini, tecnico del Palermo, convoca 23 calciatori rosanero in vista della gara contro il Como, in trasferta, in programma lunedì 1 maggio alle ore 12:30.

1 Grotta

2 Graves

3 Sala

4 Orihuela

5 Gomes

7 Tutino

8 Segre

9 Brunori

11 Masciangelo

12 Massolo

14 Broh

15 Marconi

18 Nedelcearu

19 Vido

21 Damiani

22 Pigliacelli

25 Buttaro

26 Verre

27 Soleri

30 Valente

37 Mateju

48 Bettella

79 Lancini