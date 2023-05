Le probabili di Como-Palermo: dubbi sulla corsia di destra

Le possibili scelte di Longo e Corini per la sfida del Sinigaglia valida per la trentacinquesima giornata di Serie B

1' DI LETTURA

PALERMO – E’ tempo di tornare in campo per il Palermo che, nel giorno della Festa dei Lavoratori, affronta il Como di Moreno Longo per tenere vivo il sogno play-off. La compagine rosanero, dopo il pari interno contro il Benevento, cerca una vittoria che manca da settimane per rimanere aggrappata alle squadre in lotta per gli spareggi promozione.

Per la trasferta del Sinigaglia il tecnico rosanero Corini dovrà fare a meno degli infortunati Elia, Stulac, Aurelio, Di Mariano e Saric ma può contare sul recupero in extremis di Valente, convocato nonostante i fastidi fisici patiti in settimana.

Davanti a Pigliacelli, nel consueto 3-5-2, la linea difensiva sarà composta dal terzetto Mateju-Nedelcearu-Marconi. I maggiori dubbi del tecnico di Bagnolo Mella sono legati al centrocampo, con Gomes e Verre certi del posto in mediana e Sala ad agire sulla corsia di sinistra. Per quanto riguarda il ruolo di mezzala è ballottaggio tra Segre e Broh mentre per l’esterno destro dipende tutto dalle condizioni di Valente: se l’ex Carrarese ha smaltito appieno i problemi fisici sarà lui a partire dall’inizio, in caso contrario dovrebbe essere Buttaro a guadagnarsi una maglia da titolare. In attacco Soleri è in vantaggio su Tutino per affiancare dal primo minuto bomber Brunori.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI COMO-PALERMO

COMO (3-4-1-2): Gomis; Odenthal, Canestrelli, Binks; Vignali, Arrigoni, Bellemo, Ioannou; Iovine; Cerri, Mancuso.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente, Segre, Gomes, Verre, Sala; Brunori, Soleri.