Compleanno del presidente Mattarella, gli auguri del governatore Schifani

PALERMO – “Rivolgo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i miei più sinceri auguri di buon compleanno, con il ringraziamento mio personale e di tutta la Sicilia, sua terra d’origine, per l’equilibrio e l’integrità con le quali tiene salde le istituzioni a garanzia della democrazia del nostro Paese”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.
“Un punto di riferimento sicuro per tutti gli italiani. Al capo dello Stato rinnovo il mio ringraziamento per il costante servizio reso al Paese, insieme all’augurio di un sereno proseguimento del suo alto mandato”.
Leggi anche