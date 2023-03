Amministrative di Acireale, il weekend dei candidati sindaco

Si definiscono i contendenti alla poltrona di primo cittadino

CATANIA – Ore di fibrillazione per le elezioni comunali di Acireale. Nel fine settimana che arriva, infatti, saranno presentate le candidature e le liste di tre diversi nomi di candidati a sindaco, espressi da altrettante coalizioni o partiti.

Il Partito Democratico

In una nota, il Pd acese ha annunciato che sarà l’avvocato Francesco Fichera il proprio candidato a sindaco. Come si legge in una nota firmata dal segretario Francesco Licciardello, “mercoledì 15 marzo si è riunita l’assemblea del Partito Democratico acese. A seguito dei vari incontri in cui era stata indicata la via di una proposta identitaria e interna al circolo, come unica strada percorribile per affrontare le prossime elezioni amministrative cittadine, il segretario aveva avviato una serie di interlocuzioni interne ed esterne al Partito, al fine di convergereverso una figura di risalto che potesse essere condivisa anche per eventuali coalizioni”.

“Il Partito Democratico acese annuncia – continua il comunicato – la candidatura dell’avvocato Francesco Fichera, la cui conoscenza ed esperienza amministrativa saranno fondamentali nella imminente campagna elettorale. Inoltre, sono già stati attivati vari gruppi di lavoro per la stesura di un programma elettorale i cui punti principali verteranno, in particolare, sui temi cruciali che interessano la nostra città e che mirano ad individuare soluzioni pragmatiche e concrete per affrontare in maniera adeguata i problemi che affliggono la nostra realtà”.

Il centrodestra

Sul nome di Nino Garozzo, già due volte sindaco di Acireale, il centrodestra si è già compattato agli inizi di marzo. Sabato la presentazione ufficiale, come si legge in una nota: “Sabato 18 marzo 2023 alle ore 11 nello spazio esterno dei locali del Bar del Duomo di Acireale, tra la gente, il candidato sindaco Nino Garozzo presenterà alla stampa la candidatura e le liste – con i simboli – che ne condividono la proposta politica di amministrazione cittadina”.

“La nostra – afferma Garozzo – vuol essere una candidatura per la città e non contro qualcuno, in cui prevalga il buon esempio, il senso del dovere e delle istituzioni. Il buon governo. Saremo quelli del fare, donne e uomini liberi, a testa alta e senza imbarazzi”.

“Un’altra storia”

Ancora sabato mattina alle 10:30, nella sala riunioni dell’hotel Orizzonte di Acireale, si terrà la conferenza stampa di presentazione del candidato sindaco Nino Nicotra e della coalizione che lo ha invitato a candidarsi e lo sosterrà alle prossime elezioni comunali di Acireale.

Come si legge nella lettera a firma del coordinamento a sostegno di Nino Nicotra candidato sindaco: “Abbiamo chiesto a Nino Nicotra di candidarsi a sindaco per raccontare ‘un’altra storia’. Acireale non è una città come le altre. Ha una storia che l’ha sempre messa al centro del contesto regionale e nazionale. Purtroppo la rappresentazione degli ultimi vent’anni ne ha sancito la marginalità economica, politica, culturale”.

“Per rompere questo ‘maleficio’, per riappropriarci della nostra identità, di un programma di sviluppo autentico per la comunità, siamo pronti a scommetterci con coraggio nel nome di Acireale. Abbiamo chiesto a Nino Nicotra di scendere in campo. Lo facciamo perché la sua è la storia di un imprenditore che, da cinquant’anni, crea sviluppo nella nostra città. Lo chiediamo perché da sindaco, nell’esperienza vissuta, è stato capace di rompere gli schemi, senza dipendere da nessuno. Perché la sua è una vita di indipendenza, serietà, onestà”.