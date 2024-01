Il comune di Ragusa assume muratori, requisiti e domanda

C'è tempo fino al 13 febbraio per candidarsi

RAGUSA – Il comune di Ragusa assume. È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova pratico-attitudinale, per la formazione di una graduatoria di durata triennale per l’assunzione a tempo determinato di operatori esperti (operai qualificati/muratori).

Il comune di Ragusa assume, i requisiti

Per l’ammissione alla procedura selettiva i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di altro Paese membro della Unione Europea; età non inferiore ai 18 anni e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo; idoneità psico-fisica all’impiego e a tutte le mansioni proprie del profilo professionale messo a selezione; godimento dei diritti civili e politici; non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali; possesso del titolo di studio: licenza di scuola media inferiore o assolvimento dell’obbligo scolastico se conseguito anteriormente al 1962; requisito professionale specifico: qualifica di operatore esperto (Operaio qualificato/muratore ex cat. B1).

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta esclusivamente in forma telematica e dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla procedura, entro le ore 23.59 del 13 febbraio 2024, esclusivamente tramite il portale.

