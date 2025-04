Comune, sì ad assunzioni e progressioni ma non per messi e giornalisti

Approvato il piano del fabbisogno

PALERMO – Al Comune di Palermo verranno assunti ottanta funzionari. Lo ha deciso la giunta presieduta dal sindaco Roberto Lagalla che ha definito il piano del fabbisogno del personale 2025-2027. La proposta era stata formulata dall’assessore al Personale Dario Falzone.

La selezione riguarderà i profili professionali di amministrativi, contabili, tecnici, informatici, legali e agenti di polizia municipale.

“Potenziata la pianta organica”

“Si tratta di un piano che, nel giro dei prossimi tre anni – affermano il sindaco Lagalla e l’assessore Falzone – punta a potenziare la pianta organica del Comune, da anni afflitta da carenze croniche, davanti alle quali questa amministrazione ha fin da subito dimostrato di voler segnare un cambio di passo. Procederemo non solo all’integrazione oraria di figure già presenti in organico, ma anche all’assunzione di funzionari che mancano e che rappresenteranno un sensibile supporto agli uffici, specialmente a quelli più in difficoltà”.

Grazie all’approvazione del piano del fabbisogno l’amministrazione intende anche stabilizzare 10 funzionari, già in servizio a tempo determinato, e integrare il numero delle ore per le fasce di categoria A e B (272 unità dell’area operatori e 1.114 unità in area operatori esperti) già stabilizzati a orario ridotto. A tempo indeterminato verranno assunti un dirigente e tredici funzionari (con fondi FSC) e dieci funzionari (con fondi Cap4City).

Le progressioni

Il piano prevede anche l’avvio delle procedure di progressione verticale dei dipendenti comunali. Verranno effettuate, tra l’altro, dall’1 dicembre prossimo, 324 progressioni in deroga (di cui 2 da operatore a operatore esperto, 287 da operatore esperto a istruttore e 35 da istruttore a funzionario), 75 da istruttore a funzionario con riserva del 50 per cento dei posti destinati a nuove assunzioni di funzionari e le progressioni a carico degli FSC per 179 unità da istruttore a funzionario.

Dall’1 agosto 2026, la progressione verticale scatterà per 16 unità da istruttore a funzionario con riserva del 50 per cento dei posti destinati a nuove assunzioni di funzionari. Sarà anche completata la manovra di aumento delle ore con la stabilizzazione a tempo pieno.

Csa: “Servono correttivi”

“L’approvazione del piano del fabbisogno 2025/2027, da parte della giunta comunale di Palermo, rafforzerà gli uffici e valorizzerà le professionalità interne all’amministrazione prevedendo assunzioni, integrazioni orarie e progressioni verticali, ferme da oltre vent’anni”. Lo dicono Nicolò Scaglione e Giuseppe Badagliacca del Csa.

“E’ solo l’inizio di un percorso che finalmente si è sbloccato e che dovrà prevedere, in futuro, ulteriori progressioni e assunzioni per tutte le categorie. Un risultato raggiunto grazie anche alle nostre battaglie sindacali per una macchina comunale più efficiente e moderna che possa assicurare servizi all’altezza delle aspettative dei palermitani”.

“Grazie all’uso dei fondi comunali ed extra comunali – continuano Scaglione e Badagliacca – sarà possibile stabilizzare i funzionari, integrare l’orario settimanale di 1.386 dipendenti A e B e, in virtù di una nostra intuizione, insegnanti ed educatori di asilo nido passeranno in categoria D ottenendo il giusto riconoscimento del proprio lavoro”.

“Segnaliamo però – concludono i sindacalisti – che alcune categorie, pur meritando un riconoscimento per il lavoro svolto e un adeguamento delle qualifiche alle responsabilità e alle funzioni svolte, sono rimaste escluse dalle progressioni come, ad esempio, i redattori dell’ufficio stampa o i messi comunali. Una lacuna che proveremo a colmare nel piano del fabbisogno del prossimo anno per dare a tutti le lavoratrici e i lavoratori le risposte che meritano”.