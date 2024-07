“Comuni ricicloni 2024”, Legambiente premia la città di Biancavilla

Bonanno: "Ridotta anche la Tari"

BIANCAVILLA (CATANIA) – Legambiente premia la città di Biancavilla come uno dei comuni più virtuosi nella gestione e smaltimento dei rifiuti urbani.

La classifica 2024 dei “Comuni Ricicloni”, iniziativa promossa con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, vede Biancavilla al primo posto tra i comuni della provincia di Catania e in terza posizione su tutta l’Isola nella fascia che riguarda i comuni con oltre 15 mila abitanti.

“Appena pochi giorni fa – commenta il sindaco Antonio Bonanno – abbiamo dato conto della diminuzione della Tari, il tributo sui rifiuti, per il quinto anno consecutivo (dal 2019 a oggi), ora prendiamo atto con gioia dell’importante riconoscimento che Legambiente, l’associazione ambientalista più diffusa in Italia, assegna a Biancavilla.

L’azione virtuosa messa in campo in questi anni si traduce, quindi, in un doppio beneficio: qualità ambientale per il nostro territorio e bolletta meno cara per ogni famiglia”.