Marsala, prevenzione incendi: obbligo di pulire i terreni entro il 15 maggio

L'amministrazione emana una nuova ordinanza in vista dell'estate

MARSALA (TRAPANI) – L’amministrazione comunale di Marsala, con l’avvicinarsi della bella stagione, evidenzia la necessità della cura dell’ambiente. Per questo richiama l’attenzione sull’obbligo di tenere puliti i terreni di proprietà, liberandoli da sterpaglie e vegetazione secca, nonché di qualunque materiale che possa essere fonte d’incendio.

L’amministrazione – scrive in un comunicato – fa presente che gli interventi di decespuagliamento vanno eseguiti entro il prossimo 15 maggio. Un provvedimento emanato per prevenire incendi in aree incolte o abbandonate, nonché contenenti materiali che possono innescarli o accelerare la propagazione del fuoco.

La priorità è quella di evitare conseguenze alla pubblica incolumità, nonché tutelare l’ambiente, l’igiene pubblica e la sicurezza del territorio.

Il materiale derivante dalla pulizia dei terreni va smaltito secondo la vigente normativa o, in alternativa – come consente l’Ordinanza sindacale – bruciando sul terreno la vegetazione secca rimossa, a condizione che si tratti di piccoli cumuli. L’ordinanza sindacale evidenzia le responsabilità civili e penali cui si va incontro in caso di inadempienze, con sanzioni fino a 700 euro e conseguente diffida ad adempiere.