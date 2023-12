Comunità energetica a Catania, verso il via: pubblicato il decreto assessoriale

Marano (M5S): “Si va verso una politica del risparmio"

CATANIA – Comincia a muovere i primi passi la comunità energetica di Catania. È stato pubblicato il decreto assessoriale che individua nel Comune di Catania il soggetto beneficiario dell’intervento di realizzazione di una comunità energetica rinnovabile nel quartiere di Nesima, in attuazione di una norma regionale a firma della deputata regionale M5S Jose Marano, approvata dall’Ars nel contesto del collegato di luglio alla scorsa legge finanziaria.



La realizzazione della comunità energetica consentirà di abbattere il costo dell’energia delle famiglie in difficoltà economica grazie all’ installazione di impianti fotovoltaici presso le aree individuate dallo stesso Comune.



Afferma Jose Marano: “Il Movimento 5 stelle si batte in tutte le sedi per velocizzare e semplificare la nascita delle Comunità energetiche e dei Gruppi di autoconsumo che condividono energia rinnovabile e pulita, perché solo grazie a misure come queste, possiamo risparmiare in bolletta e pensare alla salute del pianeta. Ho anche depositato una disegno di legge in Assemblea Regionale Siciliana lo scorso anno che mi impegnerò a far calendarizzare al più presto”.



Le comunità energetiche sono soggetti giuridici che possono essere realizzate tra soggetti fisicamente ubicati in differenti edifici che si dotano di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e condividono l’energia autoprodotta, la immagazzinano, la scambiano tra loro o la vendono in rete.



Per la realizzazione dell’intervento, la norma M5S prevede lo stanziamento di 650 mila euro.

“Questo progetto pilota, potrà essere un esempio virtuoso di utilizzo delle risorse pubbliche e di condivisione del bene comune con i cittadini. Ringrazio l’assessore regionale all’Energia Roberto Di Mauro e il dirigente generale del dipartimento Energia Calogero Giuseppe Burgio per il lavoro svolto in sinergia con l’assessore comunale all’Energia Alessandro Porto e col sindaco Enrico Trantino”