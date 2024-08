Con le Olimpiadi crescono gli ascolti del Tg2 Rai

ROMA (ITALPRESS) – Gli ascolti ottenuti dalla Rai per il racconto delle Olimpiadi sono importanti e Rai 2 si conferma la rete olimpica per eccellenza. Lo sport in chiaro è un’offerta fondamentale e la collaborazione tra le direzioni ha portato benefici anche all’informazione. Il Tg2, diretto da Antonio Preziosi, nelle prime settimane delle competizioni olimpiche ha fatto registrare ascolti in crescita, soprattutto nelle edizioni delle ore 13 con una media del 18,2% di share e 2 milioni 137 mila telespettatori. Molto bene anche l’edizione serale andata in onda in orari più elastici per lasciare spazio alle dirette di RaiSport. Il pubblico ha premiato il Tg2 con una media del 13,3% di share e con un ascolto di 2 milioni 44mila telespettatori. Bene anche le edizioni della mattina che hanno sfiorato di media il 10% di share.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).