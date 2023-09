“Con l’operazione Ultimo Atto è stata ristabilita la legalità su territorio”

La nota di FdI

CATANIA – Il Coordinamento provinciale catanese di Fratelli d’Italia-Dipartimento Legalità e Sicurezza, esprime il proprio compiacimento all’Arma dei Carabinieri per la brillante operazione di pg intitolata “Ultimo atto”, che nei giorni scorsi ha decapitato un’agguerrita cosca mafiosa operante sul territorio di Biancavilla e dedita precipuamente alla perpetrazione di estorsioni ai danni di vari imprenditori.

“L’Arma dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, con le sue Compagnie poste a capillare presidio di tutto il territorio circoscrizionale, si riconferma un insostituibile volano di legalità che, sempre più, fornisce risposte concrete e incisive alla richiesta di sicurezza che perviene dalla collettività”, si legge in una nota.

“L’effettuazione – si legge ancora – su larga scala delle attività di ricerca dei catturandi ed esecuzione delle misure restrittive a loro carico, sono state espletate mediante il supporto della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento “Sicilia”, dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Sicilia”, nonché dei Nuclei Elicotteri e Cinofili, cioè di quei reparti di cui, a motivo dell’elevata professionalità che li caratterizza, il Coordinamento Provinciale-Dipartimento Legalità e Sicurezza di Fratelli d’Italia, ha in diverse circostanze auspicato l’impiego sul territorio che, si spera – concludono – possa essere esteso nel più breve tempo possibile, a seguito della richiesta dei competenti organi, anche alle attività preventive, per come è già accaduto a Caivano”.