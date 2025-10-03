Muore a 41 anni mentre sta per partorire: un anno fa aveva perso la sorella

L'inchiesta e il sequestro della cartella clinica

La comunità di Lioni, in Alta Irpinia, piomba nel dolore per la morte improvvisa di Concita Perna, 41 anni. La donna è deceduta nella notte tra mercoledì e giovedì in una clinica di Avellino mentre stava per dare alla luce il suo primo figlio.

I medici hanno tentato un cesareo d’urgenza, riuscendo a far nascere il neonato, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

Concita Perna morta durante il parto, la nota della clinica

La clinica affida ad una nota “il proprio cordoglio ed il più profondo dispiacere per quanto imprevedibilmente accaduto”.” La paziente è giunta alla nostra osservazione già in condizioni critiche per una grave dispnea a riposo”, si legge.

“Dopo aver praticato celermente esami ematochimici, strumentali ed il monitoraggio fetale così come previsto dai protocolli interni, a causa del peggioramento della dispnea è stata sottoposta al taglio cesareo d’urgenza con l’estrazione di un feto vivo e vitale”, fa sapere la struttura.

“Le condizioni già critiche della paziente non ne hanno permesso purtroppo la sopravvivenza nonostante la tempestività e la diligenza con cui hanno agito i sanitari nel tentativo di salvare madre e neonato”, conclude la nota.

Una famiglia segnata da una tragica sequenza di lutti

La notizia della scomparsa di Concita Perna si è diffusa rapidamente nel piccolo centro irpino, lasciando attoniti i cittadini. Il destino sembra accanirsi sulla famiglia della 41enne. La madre è scomparsa a 50 anni a causa di una patologia cardiaca, la miocardite ipertrofica.

La stessa malattia della sorella Teresa che se ne è andata poco più di un anno fa all’età di 37 anni ventisette giorni dopo il trapianto di cuore a cui si era sottoposta all’ospedale Niguarda di Milano. E adesso Concita, morta proprio nella notte che avrebbe dovuto segnare una rinascita.

Concita Perna morta durante il parto, l’inchiesta

La Procura di Avellino ha aperto un fascicolo sulla vicenda e disposto il sequestro della cartella clinica. La salma della donna è stata trasferita all’ospedale Moscati per l’autopsia che dovrà chiarire le cause del decesso. Al momento l’ipotesi più gettonata è quella di un’emorragia interna. Il bimbo è in buone condizioni.

