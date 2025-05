Seconda votazione senza successore di Papa Francesco

CITTA’ DEL VATICANO – Conclave, nuova fumata nera dal comignolo del Vaticano. Alla seconda votazione, i 133 cardinali chiamati ad eleggere il successore di Papa Francesco non hanno ancora trovato il nome a cui affidare il Pontificato.

Alla Cappella Sistina continuano quindi le consultazioni tra i porporati che torneranno a votare nel pomeriggio. La prima fumata del conclave che è cominciato ieri si è palesata alle 21 ed è stata nera, come dalle attese. In Piazza San Pietro i fedeli ad aspettarla sono stati oltre 45mila. Rispetto al conclave del 2013, iniziato alla stessa ora di quest’anno, la fumata ha ritardato di un’ora e venti (nel 2013 era arrivata alle 19.41).

Le indiscrezioni continuano ad evidenziare in pole position Pietro Parolin, ma crescono Francis Prevost, Jean-Marc Aveline; restano saldi in cima al toto-Papa anche Pierbattista Pizzaballa e Matteo Zuppi. Nuova fumata attesa in serata.