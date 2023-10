Concorsi, la Corte dei Conti assume 41 referendari: ecco requisiti e come candidarsi

La selezione avviene per titoli ed esami

ROMA – La Corte dei Conti assume 41 referendari. È indetto un concorso di secondo grado, per titoli ed esami, a posti di referendario del ruolo della magistratura contabile.

I vincitori che conseguono la nomina sono assegnati alle sezioni e alle procure regionali della Corte dei conti, con esclusione di quelle aventi sede in Roma; la permanenza minima dei referendari nell’ufficio di prima assegnazione è fissata in tre anni.

Chi può partecipare al concorso

a) I magistrati ordinari nominati a seguito di concorso, per esame, che abbiano superato il prescritto tirocinio conseguendo una valutazione positiva di idoneità;

b) i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio e gli avvocati dello Stato;

c) i magistrati militari e/o i magistrati amministrativi;

d) i magistrati tributari provenienti da altre magistrature;

e) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni;

f) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti dei due rami del Parlamento, della Presidenza della Repubblica e della Corte costituzionale, i funzionari degli organismi comunitari, i militari appartenenti al ruolo ufficiali. In ogni caso deve trattarsi di soggetti assunti attraverso concorsi pubblici, muniti della laurea in giurisprudenza, conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea con almeno cinque anni di anzianità di servizio a tempo indeterminato;

g) il personale docente di ruolo in materie giuridiche delle Università nonché i ricercatori, confermati o che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale in materie giuridiche, con almeno tre anni di anzianità di servizio.

Concorso Corte dei Conti, come candidarsi

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica. Il candidato deve collegarsi al portale concorsi all’indirizzo https://concorsi.corteconti.it autenticarsi tramite SPID, o con la carta di identità elettronica, e seguire la procedura relativa al concorso “Referendario – 41 posti”, compilando l’apposito modulo.

Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestato al candidato. I candidati provvederanno a eseguire il versamento di 50 euro, quale contributo per le spese relative all’organizzazione e all’espletamento del concorso, unicamente tramite il sistema PagoPa a ciò predisposto, a cui potranno collegarsi direttamente nel corso della procedura di compilazione della domanda.

Si può presentare la domanda entro le ore 17.00 di giorno 11 gennaio 2024. Per tutte le altre informazioni clicca a questo link.