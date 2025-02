Il piano, le selezioni e le figure ricercate

PALERMO – La Regione Siciliana ha annunciato un importante piano di assunzioni per i prossimi anni. Sono previsti 1.348 nuovi posti di lavoro, suddivisi tra dirigenti e funzionari, da reclutare tra il 2025 e il 2027. Questa iniziativa mira a rafforzare l’organico regionale e a colmare le carenze causate da pensionamenti e blocco delle assunzioni.

Concorsi Regione Sicilia: le assunzioni

Le assunzioni nel 2025

Il primo anno, il 2025, vedrà l’inserimento di 632 nuove risorse, di cui 140 dirigenti e 280 funzionari selezionati tramite concorsi e scorrimento di graduatorie precedenti. Inoltre, sono previste 12 stabilizzazioni e 200 assunzioni per il potenziamento dei Centri regionali per l’impiego.

Le nuove risorse per il 2026

Nel 2026 l’attenzione della Regione Siciliana sarà focalizzata sull’inserimento di 35 nuovi dirigenti e sull’assunzione di 300 dipendenti con diversi profili professionali. Queste nuove risorse saranno reclutate attraverso concorsi pubblici, stabilizzazioni e assunzioni obbligatorie. Ci saranno poi 118 progressioni tra le categorie.

Il bando del 2027

L’anno successivo, nel 2027, il processo di rafforzamento del personale continuerà con l’assunzione di 79 dirigenti tramite un nuovo bando di concorso. Per il comparto sono previste 290 nuove assunzioni, suddivise tra 90 funzionari e 200 assistenti (ex istruttori), oltre a 2 assunzioni obbligatorie.

Concorsi Regione Sicilia: selezioni e figure cercate

I concorsi della Regione Sicilia saranno il principale strumento di selezione, affiancati dallo scorrimento di graduatorie esistenti. L’obiettivo è attrarre talenti e competenze per migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione.

Le selezioni si concentreranno su diverse figure professionali. La maggior parte dei posti disponibili sarà per funzionari e tecnici, ma non mancheranno opportunità per dirigenti e altre categorie. I bandi di concorso, che saranno pubblicati nei prossimi mesi, forniranno dettagli specifici sui requisiti e sulle prove da superare.

