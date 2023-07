Trapani, al via il concorso all’Asp per 130 dirigenti medici

Ecco tutte le specializzazioni ricercate

1' DI LETTURA

TRAPANI – L’Asp di Trapani intensifica l’attività di potenziamento degli organici sanitari con la definizione di un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di 130 posti della dirigenza medica nelle varie discipline e 1 posto per dirigente Odontoiatra nella disciplina di Odontoiatria Pediatrica a tempo pieno e indeterminato, come di seguito elencato:

n. 28 Dirigente medico nella disciplina di Cardiologia;

n. 3 Dirigente medico nella disciplina di Chirurgia Generale;

n. 3 Dirigente medico nella disciplina di Chirurgia Toracica;

n. 2 Dirigente medico nella disciplina di Chirurgia Vascolare;

n. 3 Dirigente medico nella disciplina di Gastroenterologia;

n. 2 Dirigente medico nella disciplina di Diabetologia e Malattie Apparato Metabolico

n. 26 Dirigente medico nella disciplina di Medicina Interna;

n. 44 Dirigente medico nella disciplina di Medicina Emergenza Urgenza (MEU);

n. 2 Dirigente medico nella disciplina di Medicina Nucleare;

n. 4 Dirigente medico nella disciplina di Medicina Trasfusionale;

n. 11 Dirigente medico nella disciplina di Ortopedia;

n. 1 Dirigente Odontoiatra nella disciplina di Odontoiatria Pediatrica;

n. 3 Dirigente medico nella disciplina di Pediatria;

Per partecipare al concorso è necessario registrarsi, con i propri dati anagrafici, sul sito :https://asptrapani.selezionieconcorsi.it/ (a cui rimanda la procedura pubblicata sul portale Inpa), selezionare la procedura d’interesse e compilare, in ogni sua parte, il form online.

Inoltre, nell’ottica del rafforzamento dell’attività assistenziale sul territorio, avendo già attivato il reclutamento di medici stranieri nei presidi ospedalieri aziendali con il preciso obiettivo di garantire la continuità dell’erogazione delle prestazioni, nell’ottica del rafforzamento dell’attività assistenziale sul territorio, nel corso di un incontro tra i vertici aziendali e i sindaci del comprensorio, è stata avviata la pianificazione delle procedure per l’ottenimento della cittadinanza.