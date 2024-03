Concorso carabinieri 2024, posti per 626 allievi marescialli: requisiti e domanda

Tutte le info per le candidature

Il concorso pubblico per l’ingresso nel corpo dei carabinieri, specificatamente per il ruolo di allievi marescialli ispettori, è ufficialmente aperto. La fase preliminare delle selezioni avrà inizio l’11 Marzo 2024, segnando una significativa opportunità per chi aspira a entrare a far parte delle forze dell’ordine italiane.

Come candidarsi e scadenze

I candidati interessati sono invitati a consultare la propria convocazione, comprensiva di data e ora di presentazione, accedendo all’area dedicata sul sito web del concorso a partire dal 4 marzo 2024. L’accesso richiederà l’inserimento dei dati personali e del codice di sicurezza fornito al momento dell’iscrizione.

Posti disponibili

Il concorso mette a disposizione 626 posti per aspiranti allievi marescialli, inclusa una quota riservata per una successiva selezione dedicata ai candidati bilingui, con un focus sulle competenze forestali, ambientali e agroalimentari. Di questi, 26 posti saranno specificamente destinati alla formazione in tale ambito.

Sono previste delle riserve di posti per i familiari del personale delle forze armate e delle forze di polizia deceduto in servizio, oltre a riserve per i diplomati delle scuole militari e per i beneficiari di specifiche assistenze. Eventuali posti non coperti da candidati riservatari saranno assegnati secondo la graduatoria di merito agli altri idonei.

Prove da affrontare

Il processo selettivo si articola in diverse fasi: dalla prova preliminare alla valutazione orale, passando per test di conoscenze linguistiche, verifiche di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali, e opzioni per prove facoltative di lingua straniera e informatica. Una prova scritta in lingua italiana e l’efficienza fisica rappresentano i primi ostacoli da superare.

Concorso carabinieri: banca dati

Una banca dati contenente i quiz per la prova preliminare sarà disponibile online, fornendo ai candidati le risorse necessarie per prepararsi adeguatamente.

La valutazione dei titoli di studio e delle certificazioni linguistiche e informatiche contribuirà alla formazione della graduatoria finale. I titoli di studio superiori e le certificazioni professionali riconosciute attribuiranno punti aggiuntivi ai candidati. I candidati che supereranno con successo tutte le fasi del concorso saranno ammessi al 14° corso triennale presso la Scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri a Firenze, iniziando un percorso formativo che li preparerà alle sfide future.

Come restare informati

Per maggiori dettagli, inclusi i requisiti specifici e le modalità di iscrizione, i candidati possono consultare il bando ufficiale disponibile sul sito dei carabinieri, dove saranno inoltre pubblicati eventuali aggiornamenti riguardanti il concorso. Con queste nuove selezioni, l’Arma dei Carabinieri si apre a nuove leve, pronte a contribuire con impegno e dedizione alla sicurezza del paese.



