Concorso città metropolitana di Palermo, ecco gli argomenti delle prove

PALERMO – Al via le prove d’esame del concorso della città metropolitana di Palermo. È stata pubblicata l’esplicitazione degli argomenti del concorso pubblico per il reclutamento a tempo indeterminato e pieno di 36 unità di personale, non dirigenziale, da inquadrare nel profilo professionale di istruttore amministrativo – contabile – area istruttori del comparto funzioni locali.

Le prove d’esame avranno luogo dal 13 al 16 febbraio, presso il Saracen Sands Hotel di Isola delle femmine (via Libertà, 128/A), dove si prevede un afflusso di 7.712 candidati iscritti.

Concorso città metropolitana Palermo, gli argomenti

La prova scritta prevede la somministrazione di 40 quesiti a risposta multipla, da risolvere in 60 minuti, sui seguenti argomenti:

riparto delle competenze degli enti territoriali: Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni (Tit. V Costituzione);

ordinamento delle autonomie locali con particolare riferimento alle funzioni e ai compiti degli enti locali e all’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

principi generali in tema di Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla disciplina del rapporto di lavoro (D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165);

principi di diritto amministrativo con particolare riguardo alle varie tipologie di atti amministrativi;

principi e nozioni in tema di procedimento amministrativo, diritto di accesso, trasparenza e anticorruzione, privacy (L. 241/90 e ss.mm.ii., D.Lgs. 33/2013, L. 190/2012 e ss.mm.ii, D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e regolamento UE 2016/679);

disposizioni in materia di documentazione amministrativa (DPR 28.12.2000, n. 445);

principi ordinamento contabile armonizzato degli enti locali (D.L. 118/2011);

normativa in materia di contratti pubblici (Codice dei Contratti, D. Lgs. n. 36/2023);

elementi di fiscalità degli enti territoriali, con particolare riferimento ai tributi delle province e delle Città Metropolitane;

elementi di diritto penale, con particolare riferimento alla disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione (art. da 314 a 360 C.P.);

responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile e disciplinare del pubblico dipendente (Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici DPR n.62/2013);

CCNL 16/11/2022 Comparto Funzioni Locali;

ordinamento, regolamenti, competenze e codice di comportamento della città metropolitana di Palermo (reperibili nel sito istituzionale dell’ente);

principi e nozioni generali in materia di disciplina sulla sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008);

possesso di competenze digitali (strumenti applicativi informatici di base; strumenti web Internet e intranet).

Saranno ammessi alla prova orale 180 candidati, nonché i candidati classificatisi ex aequo rispetto all’ultima posizione valida per l’ammissione alla successiva prova selettiva, fermo restando il conseguimento del punteggio minimo pari a 21/30.