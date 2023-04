Concorso da record: Gruppo Arena consegna le 30 Fiat 500!

Con il concorso “100 anni per 100.000 premi”, il Gruppo Arena segna il record del concorso più ricco mai bandito in Sicilia e Reggio Calabria!

Arrivano a conclusione gli eventi dedicati al centenario della Famiglia Arena con la cerimonia di consegna delle 30 Fiat 500 Hibryd ai 30 fortunati vincitori del concorso “100 anni per 100.000 premi”, la più grande iniziativa a premi mai realizzata da un’azienda siciliana della grande distribuzione.

Un concorso unico che ha battuto ogni record, valido dal 23 Settembre al 31 Dicembre 2022, in tutti i punti vendita ad insegna Decò e SuperConveniente della Sicilia e Reggio Calabria, con in palio: 30 Fiat 500 hibryd, 1000 city bike, 100 iPhone 13, 10.000 gift card da 10€, 100.000 prodotti a marchio e a estrazione finale 1 voucher viaggio del valore di € 5.000, per un montepremi complessivo di € 1.032.750,00

La cerimonia di consegna, presentata dal noto conduttore siciliano Salvo La Rosa, si è svolta Sabato 15 Aprile, nel nuovo e moderno spazio “Green Parking” della sede centrale di Gruppo Arena, presso la zona industriale di Catania, dove i 30 fortunati vincitori del Concorso hanno ritirato le proprie Fiat 500 modello Hatchback 1,0 – 70 CV Hybrid Cult – verde rugiada, caratterizzate da una dotazione di serie particolarmente ricca. Il valore ufficiale è di € 14.697,00 (Iva esclusa).

Le storie appassionanti dei 30 vincitori hanno fatto da sfondo all’evento di consegna, arricchito da un suggestivo lunch a cura di Chef Seby Sorbello e dalla partecipazione del comico Sasà Salvaggio.

A chiudere le celebrazioni del centenario, l’opera pittorica realizzata estemporaneamente dallo street artist siciliano Mirko “Loste” Cavallotto su una fiancata della motrice di uno dei numerosi truck che compongono la flotta del Gruppo Arena, come tributo al legame profondo della Famiglia Arena con la Sicilia e la sua gente.