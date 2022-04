Concorso per recuperare il cotonificio, l’Ordine degli Architetti soddisfatto

“Consentiranno un'azione concreta di recupero di un importante esempio di archeologia industriale“

PALERMO – “L’Ordine degli Architetti di Palermo esprime soddisfazione e apprezzamento per l’iniziativa del Governo Regionale, suggerita e auspicata da molte associazioni culturali palermitane, di indire un concorso d’idee – con relativo finanziamento dei lavori – per il recupero, la riqualificazione e il riuso con altra destinazione dell’ex cotonificio di Partanna-Mondello (con le aree circostanti), in stato di grave abbandono e degrado dal 1986, pregevole opera dell’architetto Pietro Airoldi, entrata in funzione nel 1951”. Lo dice in una nota Iano Monaco, presidente dell’Ordine degli Architetti e della sua Fondazione.

“Il successo del concorso e soprattutto della realizzazione dei lavori che saranno previsti dal progetto che ne seguirà – aggiunge Monaco – consentiranno un’azione concreta di recupero di un importante esempio di archeologia industriale e potranno essere esempio di rigenerazione urbana in favore del quartiere e della nostra città”.