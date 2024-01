Concorso dirigenti pubblica amministrazione, 97 posti: requisiti e domanda

C'è tempo fino all'8 febbraio 2024 per candidarsi

ROMA – È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 116 allievi al corso-concorso selettivo di formazione organizzato dalla scuola nazionale dell’amministrazione (SNA) per il reclutamento di 97 dirigenti nelle pubbliche amministrazioni.

I posti sono così suddivisi:

Presidenza del Consiglio dei ministri: sei posti.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste: due posti.

Ministero dell’economia e delle finanze: undici posti.

Ministero delle imprese e del made in Italy: sette posti.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: tre posti.

Ministero dell’interno : undici posti.

Ministero dell’istruzione e del merito: sei posti.

Ministero dell’università e della ricerca: due posti.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali : un posto.

Ministero della cultura: sette posti.

Ministero della difesa: due posti.

Ministero della giustizia – Archivi notarili: un posto.

Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria: due posti.

Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità: un posto.

Ministero della salute: un posto.

Ministero del turismo: otto posti.

Agenzia delle dogane e dei monopoli: undici posti.

Agenzia delle entrate: tre posti.

Agenzia industria difesa: tre posti.

Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA): due posti.

Agenzia per l’Italia digitale (AgID): due posti.

Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC): un posto.

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL): quattro posti.

Concorso dirigenti pubblica amministrazione, i requisiti

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti di seguito indicati:

Laurea specialistica o magistrale oppure diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonché dottorato di ricerca, o master di secondo livello, o diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80; ovvero, per i soli dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni.

Laurea specialistica o magistrale oppure diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, unitamente a un periodo di almeno cinque anni di effettivo servizio prestato in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.

Cittadinanza italiana.

Idoneità fisica alla frequenza del corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente.

Godimento dei diritti civili e politici.

Come presentare la domanda

Per presentare la domanda bisogna collegarsi al portale del reclutamento e ricercare il bando del concorso per dirigenti della pubblica amministrazione. C’è tempo fino all’8 febbraio 2024 per candidarsi.

Concorsi e lavoro, tutte le ultime notizie