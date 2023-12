Concorso dirigenti scolastici, 26 posti in Sicilia: requisiti e domanda

C'è tempo fino al 17 gennaio 2024

ROMA – È stato bandito un concorso nazionale ordinario, organizzato in tutte le sue fasi a livello regionale, per esami e titoli per il reclutamento di 587 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali. Ci sono anche 26 posti disponibili in Sicilia e c’è tempo fino al 17 gennaio 2024 per presentare la domanda.

Concorso dirigenti scolastici, i requisiti

Al concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato. I requisiti richiesti sono:

laurea magistrale;

laurea specialistica;

diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;

diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.

Il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Come presentare la domanda

I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica. L’accesso alla compilazione dell’istanza potrà avvenire previo possesso delle credenziali SPID/CIE/CNS/eIDAS, o in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’istruzione e del merito con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. L’istanza può essere presentata attraverso il portale unico del reclutamento, oppure attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”.

