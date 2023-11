Concorso docente educazione motoria nella scuola elementare: requisiti e domanda

Sono 1.740 i posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2023/24

ROMA – Al via il concorso per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria. Il concorso, per titoli ed esami, è bandito a livello nazionale e organizzato su base regionale per la copertura di 1.740 posti vacanti e disponibili nell’anno scolastico 2023/2024, per le classi quarte e quinte della scuola elementare.

Concorso docente educazione motoria, come funziona

Il concorso si articola in una prova scritta, in una prova orale e nella valutazione dei titoli. Il superamento di tutte le prove concorsuali. La prova scritta della procedura ordinaria si svolgerà il giorno 15 dicembre 2023 dalle ore 9.00 alle ore 10.40. Le operazioni di identificazione avranno inizio dalle ore 08.00. L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli uffici scolastici regionali presso i quali si svolge la prova almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet.

Concorso docente educazione motoria, i requisiti

Sono ammessi al concorso i candidati in possesso dei seguenti requisiti: laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 “Scienze e tecniche delle attività motorie preantropo-psico-pedagogichela classe LM-68 “Scienze e tecniche dello sport” o nella classe LM-47 “Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie” oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali; 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Come partecipare al concorso

I candidati in possesso dei titoli possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione, a eccezione della Valle d’Aosta e del Trentino-Alto Adige. Si può presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore 9.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul portale unico del reclutamento e fino alle ore 23.59 del ventinovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Per tutte le altre informazioni si può consultare il bando del concorso.

Concorsi e lavoro, tutte le ultime notizie