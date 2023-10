Concorso ministero dell’Ambiente, 298 posti a tempo indeterminato: requisiti e domanda

C'è tempo fino al 25 novembre 2023

ROMA – Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 298 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato. Si cercano 218 funzionari a elevata specializzazione tecnica e 80 funzionari.

I requisiti

Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande che all’atto della sottoscrizione del contratto di lavoro:

a. cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

b. maggiore età;

c. godimento dei diritti civili e politici;

d. idoneità fisica allo specifico impiego cui il codice di concorso si riferisce;

e. possesso dei titoli di studio di seguito indicati in relazione ai singoli profili professionali:

A. Funzionari a elevata specializzazione

Funzionario a elevata specializzazione tecnica nel settore dell’architettura e pianificazione territoriale e urbanistica (Cod. ARCH – ING – ES/MASE)

Laurea magistrale (LM): LM-03 Architettura del paesaggio; LM-04 Architettura e ingegneria edile-architettura; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-48 Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Funzionario a elevata specializzazione tecnica nel settore dell’ingegneria civile, gestionale, energetica ed elettrica (Cod. ING – ES/MASE):

Laurea Magistrale (LM): LM-28 Ingegneria elettrica; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-30 Ingegneria energetica e nucleare; LM-33 Ingegneria meccanica; LM-34 Ingegneria navale; LM-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-31 Ingegneria gestionale, LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Funzionario a elevata specializzazione tecnica nel settore dell’ingegneria per l’ambiente e il territorio, mineraria e della geologia (Cod. ING – GEO – ES/MASE):

Laurea Magistrale (LM): LM-79 Scienze Geologiche; LM-74 Scienze e Tecnologie Geologiche; LM-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26 ingegneria della sicurezza; LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali; LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio; LM-73 Scienze e tecnologie forestali e ambientali o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Funzionario a elevata specializzazione tecnica nel settore dell’informatica e delle scienze statistiche (Cod. INF – ES/MASE):

Laurea Magistrale (LM): LM-18 Informatica; LM-32 Ingegneria informatica; LM-66 Sicurezza informatica; LM-82 Scienze statistiche; LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-28 Ingegneria elettronica; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Funzionario a elevata specializzazione tecnica nel settore delle scienze naturali, scienze ambientali, agrarie e forestali (Cod. NAT – ES/MASE):

Laurea Magistrale (LM): LM-07 Biotecnologie agrarie; LM-60 Scienze della natura; LM- 73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali; LM-69 Scienze e tecnologie agrarie; LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Funzionario a elevata specializzazione tecnica nel settore della comunicazione pubblica (Cod. COM – ES/MASE):

Laurea Magistrale (LM): LM-59 Scienza della comunicazione pubblica d’impresa e pubblicità; LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione; LM-92 Teorie della comunicazione; LM-19 Informazione e sistemi editoriali; LM-93 Teorie e metodologie dell’e- learning e della media education o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Funzionario a elevata specializzazione tecnica nel settore delle scienze chimiche (Cod. CHI – ES/MASE):

Laurea Magistrale (LM): LM-22 Ingegneria chimica; LM-54 Scienze chimiche o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Funzionario a elevata specializzazione tecnica nel settore delle scienze fisiche (Cod. FIS – ES/MASE):

Laurea Magistrale (LM): LM-17 Fisica o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Funzionario a elevata specializzazione tecnica nel settore delle scienze

economiche (Cod. ECO – ES/MASE):

Laurea Magistrale (LM): LM-56 Scienze dell’economia; LM-77 Scienze economiche

aziendali; LM-16 Finanza o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Funzionario a elevata specializzazione tecnica nel settore delle scienze biologiche (Cod. BIO – ES/MASE):

Laurea Magistrale (LM): LM-06 Biologia; LM-60 Scienze della natura; LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali; LM-7 Biotecnologie agrarie; LM-69 Scienze e tecnologie agrarie o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

B. Funzionari

Funzionario con competenza nel settore dell’ingegneria per l’ambiente e il

territorio, energetica e nucleare, gestionale, civile (Cod. ING/MASE):

Laurea (L): L-7 Ingegneria civile e ambientale, L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, L-23 Scienze e tecnica dell’edilizia; L-17 Scienze dell’architettura, o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

Laurea magistrale (LM): LM-4 Architettura e Ingegneria edile-architettura; LM-48 Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale LM-33 Ingegneria meccanica, LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio, LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-23 Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-30 Ingegneria energetica e nucleare, LM-31 Ingegneria gestionale, o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Funzionario con competenze nel settore dell’economia e contabilità pubblica (Cod. Cod. ECO/MASE):

Laurea (L): L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, L-33 Scienze economiche, L-16 Scienze dell’Amministrazione, L-14 Scienza dei servizi giuridici o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

Laurea magistrale (LM): LM-56 Scienze dell’economia, LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura; LM-77 Scienze economiche aziendale, LM-63 Scienza delle Pubbliche Amministrazioni; LM-16 Finanza, LMG-1 Giurisprudenza o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Funzionario con competenze nel settore delle scienze biologiche e biologia (Cod. BIO/MASE):

Laurea (L): L-13 Scienze biologiche, L-2 Biotecnologie, L-25 Lauree in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

Laurea magistrale (LM): LM-6 Biologia, LM-60 Scienze della natura, LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali; LM-7 Biotecnologie agrarie; LM-69 Scienze e tecnologie agrarie o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Funzionario con competenze nel settore delle scienze chimiche (Cod. CHI/MASE): Laurea (L): L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche o titoli equiparati secondo la normativa

vigente;

Laurea magistrale (LM): LM-54 Scienze chimiche, LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale, LM-22 Ingegneria chimica, LM-26 Ingegneria della sicurezza o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Funzionario con competenze nel settore dell’ingegneria mineraria (Cod. GEO/MASE)

Laurea (L): L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia, L-7 Ingegneria civile e ambientale, L-9 Ingegneria industriale, L-34 Scienze geologiche o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Laurea magistrale (LM): LM-23 Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali, LM-35 Ingegneria per l’ambiente ed il territorio, LM-74 Scienze e tecnologie geologiche, LM-79 Scienze geofisiche, o titoli equiparati secondo la normativa vigente; 6. Funzionario con competenze nel settore delle scienze naturali, scienze ambientali, agrarie e forestali (Cod. NAT/MASE): Laurea (L): L-25 Lauree in Scienze e tecnologie agrarie e forestali; L-32 Lauree in Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura; L-2 Biotecnologie o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Laurea magistrale (LM): LM-60 Scienze della natura, LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio, LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali, LM-69 Scienze e tecnologie agrarie, LM-7 Biotecnologie agrarie o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Funzionario con competenze nel settore delle scienze statistiche, l’informatica, la società dell’informazione (Cod. INF/MASE): Laurea (L): L-31 Scienze e tecnologie informatiche; L-8 Ingegneria dell’informazione; L-41 Statistica L-35 Scienze matematiche o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Laurea magistrale (LM): LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie LM-18 Informatica; LM-66 Sicurezza informatica; LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione; LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-28 Ingegneria elettronica; LM-32 Ingegneria informatica LM-40 matematica o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Funzionario con competenze nel settore della comunicazione pubblica, del giornalismo e dell’editoria (Cod. COM/MASE): Laurea (L): L-20 Scienze della comunicazione, L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Laurea magistrale (LM): LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità, LM-19 Informazione e sistemi editoriali, LM-92 Teorie della comunicazione, LM- 93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione, LM-62 Scienze della politica, LM-63 Scienze delle Pubbliche amministrazioni o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Come presentare la domanda

La domanda si presenta online nel portale del reclutamento della pubblica amministrazione. C’è tempo fino al 25 novembre 2023. Tutte le informazioni nel bando integrale.

