Concorso a Paternò, 18 posti disponibili: ecco come partecipare

Contratti a tempo determinato con possibilità di proroga

Il Comune di Paternò ha pubblicato, in quanto ente capofila del Distretto socio-sanitario, un bando di concorso pubblico per la selezione per esami finalizzata all’assunzione a tempo determinato, e con possibilità di proroga, di diverse figure professionali. I posti totali sono 18. La selezione si rivolge sia a laureati che a diplomati. Tutti i ruoli disponibili prevedono un impegno a tempo pieno con un contratto della durata di 12 mesi con – come detto – possibilità di proroga.

Le figure professionali

Nello specifico, le figure professionali ricercate dal Comune di Paternò tramite il concorso sono le seguenti: 2 Specialisti in Attività Amministrativo/Contabili (area “Funzionari ed Elevate Qualificazioni”, ex categoria “D”); 6 Assistenti Sociali (area “Funzionari ed Elevate Qualificazioni”, ex categoria “D”); 5 Educatori Professionali (area “Funzionari ed Elevate Qualificazioni”, ex categoria “D”); 1 Psicologo (area “Funzionari ed Elevate Qualificazioni”, ex categoria “D”); 4 Istruttori Amministrativi (area degli Istruttori, ex categoria “C”).

I requisiti richiesti per il concorso a Paternò

I candidati che intendono partecipare al bando, devono soddisfare i seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE, con adeguata conoscenza della lingua italiana; maggiore età (18 anni); godimento dei diritti civili e politici; assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso; non essere stati destituiti o interdetti da incarichi nella Pubblica Amministrazione; idoneità psico-fisica al lavoro; possesso del titolo di studio richiesto per il profilo scelto; conoscenza dell’uso di strumenti informatici e della lingua inglese.

Titolo di studio per i profili richiesti

Specialista in Attività Amministrative e Contabili: Laurea magistrale o specialistica in discipline economiche, giuridiche o politiche (es. LM-77, LM-16, LM-56) o titoli equipollenti.

Assistente Sociale: Laurea in Scienze del Servizio Sociale (L-39) o titolo equivalente, con iscrizione all’Albo professionale.

Psicologo: Laurea magistrale in Psicologia (LM-51) o equivalente, con iscrizione all’Albo professionale.

Educatore Professionale: Laurea in Scienze dell’Educazione (L-19) o lauree afferenti alle classi pedagogiche/psicologiche, con iscrizione all’Albo professionale.

Istruttore Amministrativo: Diploma di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale).

Come partecipare al concorso

La domanda di ammissione al concorso indetto dal Comune di Paternò deve essere presentata esclusivamente online tramite il portale InPA entro le ore 23:59 del 3 febbraio 2025.

Le selezioni

Le prove di selezione avverranno mediante esami, le cui modalità e calendario saranno comunicati attraverso il portale InPA.

Concorso Paternò, termini e scadenza

La scadenza per la presentazione delle domande è, come detto, quella del 3 febbraio 2025.

