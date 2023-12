Schifani: "L'unico modo per ripristinare la legalità"

PALERMO – La Regione Siciliana annullerà il tanto contestato concorso per l’assunzione di 46 agenti forestali. Si tratta della selezione che in queste settimane ha sollevato più di una polemica, e dubbio. Il collegio ispettivo nominato dal governatore, Renato Schifani, ha ultimato il suo lavoro e ha “accertato” l’illegittimità degli atti della procedura.

Le polemiche sul concorso per agenti forestali

Tra le polemiche soprattutto quella nata dal risultato delle prove scritte: in in testa c’era Alessio Salerno, figlio di Giovanni, che è stato, fino ad inizio anno, dirigente generale del dipartimento. Alessio Salerno ha indovinato tutte e 60 le domande. Palazzo d’Orleans si era attivato già ai primi di novembre, dopo la pubblicazione di alcune notizie sui giornali relativamente al concorso.

“Il dirigente avrebbe dovuto astenersi”

Il collegio – formato dal segretario Generale, dall’avvocato Generale e dal suo vice – ha scritto un’ampia relazione al presidente della Regione. Da documento emerge che “il dirigente generale del comando del Corpo forestale dell’epoca, infatti, avrebbe dovuto astenersi dal nominare il presidente della commissione di concorso, trovandosi in conflitto di interessi”. Un principio che ha trovato conferma nella giurisprudenza amministrativa del Tar Sicilia e del Consiglio di giustizia amministrativa. La relazione è stata già trasmessa al dirigente generale del dipartimento regionale della Funzione pubblica per i consequenziali adempimenti di legge e l’adozione dei provvedimenti in autotutela.

Schifani: “L’unico modo per ripristinare la legalità”

“Rincresce per i tanti giovani che con sacrificio hanno partecipato alle prova del concorso – dice Schifani – ma l’annullamento degli atti, come indicato dal collegio ispettivo e in sintonia con la giurisprudenza amministrativa, è a questo punto l’unica soluzione percorribile per ripristinare la legalità violata e consentire una partecipazione, con pari opportunità, a tutti i concorrenti. Sono certo che in poco tempo saranno selezionati i migliori”.

La Vardera: “Felice per la decisione di Schifani

“Appendo della volontà del governatore Schifani di annullare il concorso per 46 agenti della forestale. Sono felice che abbia ascoltato la mia battaglia. Sono stato il primo deputato a denunciare la vicenda e questa non è la mia vittoria, ma quella di tutti i i siciliani onesti che pretendono che alla Regione non ci sia chi si possa reputare più furbi di altri”. Questo il commento del deputato regionale di Sud chiama nord Ismaele La Vardera.