Ospedale di Ribera, concorso per un posto da primario: interrogazione Dc

RIBERA (AGRIGENTO) – Il capogruppo della Dc all’Ars, Carmelo Pace, ha depositato un’interrogazione parlamentare in merito al mancato espletamento delle procedure concorsuali per il conferimento dell’incarico di primario di Malattie infettive previsto per l’ospedale ‘Fratelli Parlapiano’ di Ribera.

Il documento interroga l’assessore regionale alla Salute, Giovanna Faraoni, sui tempi necessari affinché la selezione pubblica indetta dall’Asp di Agrigento approdi alla naturale conclusione, al fine di restituire efficienza al reparto ad oggi senza guida.

“Il bando di selezione per il conferimento dell’incarico – commenta Pace – risale al mese di ottobre del 2024, quasi un anno e mezzo fa. È doveroso avere risposte su questo inspiegabile ritardo, a causa del quale manca all’utenza un punto di riferimento ospedaliero estremamente importante per la cura delle patologie di infettivologia e tropicali”.

Per la procedura era stata presentata una sola domanda. E anche dopo la riapertura dei termini, attività che immotivatamente ha dilatato ulteriormente i tempi, non ci sono state nuove candidature. Ciononostante il concorso è in una fase di stallo e non è ancora stata sorteggiata la commissione di valutazione.

L’unico medico specialista trasferito pro tempore da un’altra Azienda ospedaliera, e facente funzione alla guida del reparto al ‘Fratelli Parlapiano’, nell’attesa che l’iter concorsuale approdasse alla sua conclusione ha, da qualche giorno, rassegnato le proprie dimissioni facendo rientro presso la propria sede di lavoro.

A seguito di queste dimissioni “l’unità operativa complessa di Malattie infettive dell’ospedale di Ribera è rimasta scoperta – conclude Pace – facendo così mancare ai cittadini un punto di riferimento ospedaliero estremamente importante per la cura delle patologie di infettivologia e tropicali”.

