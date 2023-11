Confcommercio Palermo, nasce l’associazione dei venditori ambulanti Fiva

Il presidente è Christian Lo Cascio

PALERMO – E’ nata in Confcommercio Palermo la” Fiva”, l’associazione che rappresenta i venditori ambulanti della città. Il presidente è Christian Lo Cascio, fanno parte del consiglio direttivo Ivan Lo Cascio (vicepresidente), Angelo Calì, Salvatore Cannatella, Carmela Garofalo e Antonio Mascari. La nuova associazione punta a riqualificare il settore, sia a livello commerciale che a livello imprenditoriale. Sono circa 5.000 gli ambulanti di Palermo e provincia in possesso di regolare licenza.

“Il nostro è un mondo in costante espansione – dice Lo Cascio – che ha l’esigenza di stare al passo con i tempi, coniugando innovazione e tradizione. Tra le prime iniziative che metteremo in campo c’è quella di adeguati corsi di formazione, dedicati soprattutto a coloro che si avvicinano adesso alla professione, per la conoscenza delle nozioni generali a livello legislativo, degli studi di settore e delle prospettive future della nostra categoria che nulla ha a che fare con il fenomeno dell’abusivismo che rappresenta anche per noi un serio problema. Grazie alle professionalità di Confcommercio Palermo daremo anche un supporto pratico a tutti gli associati per orientarsi nel mare di burocrazia, che rappresenta una parte impegnativa del nostro lavoro”. La Fiva Confcommercio Palermo ha anche progetti a medio termine quale la costituzione di piattaforme telematiche per la vendita online e la partecipazione alle principali fiere di settore.